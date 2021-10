Nations League, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali

Lo stadio Meazza di Milano apre i battenti per Italia-Spagna, semifinale di Nations League: le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

La sosta per le nazionali richiama a rapporto anche i campioni d’Europa di mister Roberto Mancini. L’Italia è impegnata contro la Spagna nella semifinale di Nations League: il fischio d’inizio della partita è programmato per martedì 6 ottobre alle 20:45 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Il ct deve fare a meno di alcuni elementi come Immobile e Pessina, out per infortunio. C’è, però, tanta attesa e voglia di arrivare sino in fondo alla competizione.

LEGGI ANCHE >>> Giovani, bravi, italiani: Tonali e Dimarco l’oro di Milano e Mancini

Tanti i temi della partita, tra i quali anche il ritorno di Donnarumma nel suo vecchio stadio, dopo il passaggio in estate dal Milan al PSG. Mister Mancini opta anche per Insigne ‘falso nueve’ in attacco. Di seguito ecco le formazioni ufficiali di Italia-Spagna.

Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Allenatore: Roberto Mancini

LEGGI ANCHE >>> Marotta vuole un’Inter più italiana: triplo colpo in Serie A