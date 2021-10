Marotta vuole un’Inter più italiana: triplo colpo in Serie A

Il calciomercato non si ferma mai e Marotta inizia a pianificare l’Inter del futuro puntando sui talenti italiani: tre obiettivi in Serie A

L’Inter continua il proprio cammino verso la conferma dello scudetto vinto lo scorso anno, riprendendo dalla vittoria contro il Sassuolo. A differenza della versione Champions League, ancora a secco di gol, i nerazzurri in Serie A hanno la media di tre gol segnati a partita. In attesa di trovare il giusto equilibrio e rendimento tra le due competizioni, Beppe Marotta è già al lavoro per costruire quella che sarà l’Inter del futuro.

Il piano potrebbe essere quello di rendere più italiana la rosa interista, puntando su alcuni talenti presenti in Serie A. Per ora gli obiettivi potrebbero essere tre, uno per ruolo.

Inter a caccia di italiani: tre talenti della Serie A nel mirino di Marotta

Nonostante la stagione sia iniziata solamente da poco più di un mese, si inizia già a pensare alle mosse da mettere in atto nelle prossime sessioni di calciomercato. In casa Inter in particolare l’obiettivo potrebbe essere quello di formare una squadra con una maggiore componente di giocatori italiani.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘ infatti, l’Inter potrebbe aver messo nel mirino tre giocatori della Serie A, ovviamente italiani. Il primo potrebbe essere Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che ha preso parte alla spedizione vincente a Euro 2020, valutato circa 25 milioni dai neroverdi. Il secondo invece per rinforzare il centrocampo offensivo potrebbe essere Matteo Pessina, anche lui fresco campione d’Europa e valutato dall’Atalanta circa 30 milioni di euro. Infine si potrebbe pensare anche ad Andrea Cambiaso, terzino del Genoa che in questo inizio di stagione sta sorprendendo tutti con ottime prestazioni e che è in scadenza di contratto a giugno 2022. Dunque un’Inter più italiana per Marotta, che prepara i colpi per la prossima stagione.