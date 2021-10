Anticipo secco per Rudiger: la Juventus tagliata fuori dalla corsa

Il difensore campione d’Europa potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio: conferme dalla Spagna

Il futuro di Antonio Rüdiger è ancora incerto. Il difensore campione d’Europa ha un contratto in scadenza con il Chelsea a giugno 2022 e le parti sembrano ancora distanti dal trovare un accordo per il rinnovo. Da diverso tempo c’è l’occhio attento dei dirigenti del PSG che vorrebbero portarlo a Parigi nella prossima stagione a parametro zero. Leonardo sta lavorando a questo tipo di situazioni, da Rüdiger a Kessié per rinforzare i vari reparti senza sborsare i soldi del cartellino. Il difensore tedesco sembra destinato a lasciare Londra al termine di questa stagione ma sembra non essere più così scontato il suo approdo in Francia.

Il Real Madrid si inserisce per Rüdiger: addio Juve

Il PSG non è più da solo nella corsa a Rüdiger: secondo le rivelazioni di ‘Onda Cero’, il Real Madrid potrebbe bruciare i parigini e prendere il difensore già a gennaio, viste le difficoltà in fase difensiva dei blancos dopo le partenze di Varane e Sergio Ramos. I media spagnoli danno addirittura per certo l’accordo tra Real e Chelsea che taglierebbe del tutto fuori il Paris e ovviamente anche la Juventus che aveva sondato il terreno per l’ex Roma in vista della prossima stagione.