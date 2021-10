Niente rinnovo ed ora l’Inter rischia di perderlo a metà prezzo

L’Inter fa i conti con l’assalto del Real Madrid per un proprio calciatore: rinnovo complicato, addio possibile

L’Inter ha conquistato con carattere i tre punti sul campo del Sassuolo. Il gol di Berardi ha illuso i neroverdi, poi capitolati con le reti di Dzeko e Lautaro Martinez. Dopo la sosta, Simone Inzaghi è atteso dalla partita del cuore contro la sua Lazio, lasciata in estate dopo più di venti anni tra campo e panchina. Il mister nerazzurro, con cinque vittorie e due pareggi, può essere complessivamente soddisfatto per l’avvio in Serie A. Le 22 reti segnate, permettono inoltre all’Inter di essere il miglior attacco del torneo.

Inter, Skriniar seguito dal Real Madrid

L’Inter ha avuto difficoltà in Champions League. I nerazzurri non sono riusciti ancora a segnare un gol ed ora rischiano di non passare il turno. L’unico punto conquistato nel girone nelle prime due gare obbliga la squadra di Simone Inzaghi a battere lo Sheriff Tiraspol, sorprendentemente primo a sei punti. Il Real Madrid, sconfitto in casa dalla squadra moldava, ora guarda al mercato per puntellare la difesa.

Stando alle indiscrezioni di ‘defensacentral.com’, Ancelotti avrebbe individuato in Milan Skriniar il rinforzo per la retroguardia del Real Madrid. Lo slovacco, che a febbraio compirà 27 anni, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Una situazione che potrebbe favorirne la cessione per una cifra non superiore a 30 milioni di euro, la metà dell’attuale valutazione del calciatore.