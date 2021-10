Il Napoli pensa allo scambio: beffa per Inter e Milan

Possibile ipotesi di scambio tra Napoli e Chelsea: doppia beffa per Inter e Milan

Il Chelsea ha ricominciato la stagione da campione d’Europa in carica, con l’obiettivo di tornare a imporsi anche in Premier League, come dimostra l’investimento per Romelu Lukaku che ha aggiunto gol e forza all’attacco dei Blues. A risentirne maggiormente è stato sicuramente Hakim Ziyech che anche lo scorso anno non ha trovato molto spazio con Thomas Tuchel e ne sta trovando ancor di meno in questo inizio di stagione. Sulle tracce dell’ex Ajax c’è, ormai sa diverso tempo, il Milan che è a caccia di un trequartista di qualità da poter alternare con Brahim Diaz. Tra le squadre che seguono il giocatore marocchino c’è, però anche il Napoli.

Il Napoli pensa allo scambio col Chelsea: beffa Inter e Milan

Il Napoli è ancora alle prese con il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ qualora non si arrivasse all’accordo con il capitano azzurro, non è esclusa la possibilità di uno scambio col Chelsea che vedrebbe Insigne trasferirsi a Londra e Ziyech approdare in Serie A.

Uno scambio che taglierebbe fuori non solo il Milan per il trequartista marocchino, ma anche l’Inter per Insigne, visto l’interesse che i campioni d’Italia hanno mostrato in estate per il campione d’Europa. Lo scambio potrebbe diventare concreto qualora Ziyech non dovesse trovare continuità con Tuchel in questo periodo e qualora il capitano del Napoli non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo.