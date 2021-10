Occasione a sorpresa per Milan e Juventus: proposto il big

Il calciomercato di Milan e Juventus può vedere una ghiotta occasione già a gennaio: ecco il big

Con la vittoria sul Torino in tasca, la Juventus guarda con interesse agli impegni di chi la anticipa in classifica: in tal senso, occhi puntati su Atalanta-Milan, di scena questa sera al ‘Gewiss Stadium’. Proprio bianconeri e rossoneri potrebbero intrecciare i propri interessi, oltre al campo, in vista della prossima sessione di calciomercato. Quando mancano poco più di tre mesi a gennaio, sia per la ‘Vecchia Signora’ che per la società di via Aldo Rossi sembrerebbe prospettarsi un’intrigante opzione di mercato. Da Londra, sponda Chelsea, potrebbe arrivare un gioiello che sta facendo fatica a trovare spazio con Tuchel: ecco lo scenario.

Juventus e Milan, occasione da Londra: proposto il big

Tra infortuni e scelte tecniche, il momento vissuto da Christian Pulisic non è dei migliori. Sono 2 presenze agli ordini di Tuchel, 1 rete e 159′ in campo.

Numeri che potrebbero ben presto cambiare: i ‘Blues’, infatti, avrebbero intenzione di lasciar partire il giocatore, proponendolo in prestito a Milan e Juventus.

Situazione dunque da monitorare con il talento ex Borussia Dortmund, acquistato dal Chelsea per 64 milioni di euro nel gennaio 2019, che potrebbe sbarcare in Serie A nelle prime settimane di gennaio.