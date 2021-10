Vicino all’addio, ora è di nuovo intoccabile: Juventus e Milan più lontane

Juventus e Milan sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: ora è diventato di nuovo intoccabile per il top club d’Europa

Juventus e Milan continuano ad essere protagonisti sul fronte calciomercato monitorando alcune situazioni da vicino. L’obiettivo delle due compagini italiane resta quello di incrementare il tasso tecnico delle rose a disposizione di Allegri e Pioli. I due top club d’Italia vogliono tornare così a splendere anche in campo europeo mettendosi in luce in Champions League con prestazioni di livello assoluto.

LEGGI ANCHE >>> Insigne più lontano, ma l’Inter ha un tesoretto per il Campione d’Europa

Calciomercato Juventus e Milan, Kroos non andrà via dal Real

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” dopo un mese di stop a causa della pubalgia, il centrocampista tedesco Toni Kroos tornerà ad essere centrale nei piani di Carlo Ancelotti andando a formare il trio storico insieme a Modric e Casemiro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, arriva la stoccata: “Così falsiamo il calcio”

In passato il top player è stato anche vicino ad alcune sirene di calciomercato provenienti dall’estero, ma alla fine ha sempre sposato il progetto dei “blancos”. Ora Kroos è pronto a mettere nuovamente in mostra tutto il suo valore per far dimenticare anche la sonora sconfitta in Champions League contro lo Sheriff. Milan e Juventus sono sempre state molto interessate al top player del Real Madrid, ma al momento resta un elemento cardine per la compagine guidata da Carlo Ancelotti.

Diffilmente Kroos lascerà a breve il Real Madrid per continuare a vincere nella capitale spagnola. Il suo presente e il suo futuro sarà in Spagna.