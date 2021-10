Napoli, svolta clamorosa per Insigne | Accordo e contro rilancio

Svolta sul futuro di Lorenzo Insigne, spunta un accordo con successivo contro rilancio per l’attaccante del Napoli.

Continua la corsa contro il tempo in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei come noto ha il contratto in scadenza a giugno, all’inizio del 2022 se non ci sarà l’intesa sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. Molte le big italiane ed europee che sono pronte ad approfittarne, tra queste ci sarebbe una squadra in particolare che avrebbe già una bozza di accordo con il classe 1991. Ma in vista ci sarebbe un clamoroso colpo di scena.

Napoli, rinnovo Insigne: la mossa definitiva degli azzurri

Stando a quanto riporta ‘todofichajes.com’, in Spagna, l’Atletico Madrid sarebbe scattato in avanti trovando un accordo preliminare con il giocatore. Ma il Napoli non intende restare con le mani in mano e anzi avrebbe pronta la controffensiva, per riuscire finalmente a far uscire la situazione dallo stallo in cui si trova e blindare di fatto Insigne a vita.

La proposta in arrivo al numero 24 sarebbe di un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. In questo modo, dunque, si verrebbe incontro alle richieste dello stesso Insigne, che non intendeva firmare un rinnovo al ribasso. La direzione presa è quella proprio del prolungamento con la squadra del suo cuore, per la gioia dei tifosi del Napoli.