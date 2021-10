Bomber a gennaio per Allegri: la Juventus piazza lo scambio

La Juventus ha intenzione di regalare un nuovo attaccante ad Allegri: idea scambio con il talento bianconero.

Il successo nel derby contro il Torino grazie alla rete di Locatelli rinvigorisce le speranze di una difficile rimonta per la Juventus di Allegri. Tre punti pesanti come macigini che riportato la ‘Vecchia Signora’ a -7 dal Napoli capolista, in attesa del big match degli uomini di Spalletti in casa della Fiorentina. Attenzioni fisse sul campo ma anche in ottica calciomercato, con la sessione invernale che può vedere non poche sorprese per la rosa bianconera. Allegri vuole un nuovo attaccante di peso che possa portare reti e completare il reparto già a gennaio. Diversi i profili sondati dai vertici torinesi con un nome in particolare, già accostato con forza in estate per il post Cristiano Ronaldo e che adesso può tornare prepotentemente di moda. Si tratta di Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta in scadenza con la società nerazzurra nel giugno 2023. Il colombiano, a segno due volte nelle 4 presenze in Serie A con la squadra di Gasperini, può dunque essere il profilo prediletto per affiancare Morata, Kean, Chiesa e Dybala nell’attacco juventino. Un’ipotesi che potrebbe dunque prendere corpo, con un piano ben preciso dei diritenti bianconeri per convincere l’Atalanta a far partire il forte attaccante nelle prime settimane del 2022: ecco lo scenario.

Juventus, colpo Zapata con lo scambio: cifre e dettagli

Duvan Zapata in bianconero, un’idea possibile con la possibilità da parte della Juventus di mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski.

L’Atalanta accoglierebbe di buon grado il ritorno del fantasista che a Torino, con Allegri, sta facendo fatica. Ipotesi scambio alla pari, a gennaio, con i calciatori valutati intorno ai 40 milioni.

Kulusevski, acquistato dalla Juventus per 35 milioni dall’Atalanta nel gennaio 2020, ha fino ad ora accumulato 9 presenze, 1 assist e soli 271′ in campo.