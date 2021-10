Juventus, rottura e clamoroso ritorno: ipotesi scambio con Bentancur

La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno: giocatore in rotta con il club e possibile scambio con Bentancur o via per 50 milioni di euro

La Juventus pianifica le mosse di mercato per la prossima stagione. La campagna acquisti dell’ultima estate ha lasciato incompiuti alcuni tasselli e mister Allegri ne è consapevole. L’addio di Cristiano Ronaldo ha accentuato l’esigenza di un nuovo acquisto in attacco, ma anche a centrocampo servono più uomini. La dirigenza studia eventuali contromisure: al vaglio anche un clamoroso ritorno.

Il riferimento è a Kingsley Coman, in rotta con il Bayern Monaco. Il francese, classe 1996, ha ancora un contratto con i tedeschi sino al 2023, ma sta giocando con il contagocce. Tre le presenze in questo avvio di stagione, nessuna da titolare. Il giocatore, tramite intermediari, si può offrire alla Juventus per un clamoroso ritorno, ma la trattativa non è semplice.

Juventus, via Bentancur per un ritorno clamoroso

Il Bayern Monaco chiede almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino, ma c’è anche una seconda via percorribile. I tedeschi accetterebbero infatti uno scambio alla pari con Rodrigo Bentancur, di un anno più giovane e forte di un contratto con la Juventus fino al 2024. Tra i due c’è però una netta differenza di ingaggio: l’uruguaiano percepisce 2,5 milioni l’anno, Coman ben 8 a stagione.

Il ritorno alla Juventus di Coman sarebbe possibile solo con una revisione al ribasso del suo ingaggio: mister Allegri, intanto, ha difeso a più riprese Bentancur, convinto delle qualità del giocatore. Nelle prossime settimane si definirà se sarà possibile sviluppare i margini per una trattativa.