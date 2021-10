Addio con il Bayern Monaco: Juventus e Milan sognano il colpo

Juventus e Milan pensano già al futuro e studiano al colpo importante: c’è l’occasione in prestito secco

La Juventus continua a lavorare per il futuro e pensa a nuovi colpi di calciomercato per rinforzare la rosa, che fin qui ha fatto fatica soprattutto nella parte iniziale della stagione e ora sta provando a rialzarsi. La classifica dice che il Napoli al primo posto è lontano ben dieci lunghezze e serve un ruolino di marcia importante per salire.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan punta il bomber in Serie A: la richiesta di scambio spiazza Maldini

Intanto, come detto, si studiano anche i colpi per il futuro e insieme al Milan si guarda in casa delle big per capire se ci saranno uscite importanti o occasioni da sfruttare nei prossimi mesi. Nel mirino di entrambe le società sembrerebbe esserci anche Marcel Sabitzer.

LEGGI ANCHE >>> Niente rinnovo ed ora l’Inter rischia di perderlo a metà prezzo

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Sabitzer: può arrivare in prestito

Il calciatore austriaco si è trasferito in estate al Bayern Monaco ma fino a questo momento non ha mai avuto così tanto spazio. Per questo motivo il calciatore classe 1994 potrebbe anche pensare di salutare almeno momentaneamente il club tedesco e per questo su di lui potrebbe esserci l’interesse di Milan e Juventus. L’occasione potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito secco. Entrambi i club avevano cercato Sabitzer già in passato.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan dimentica l’Atletico e cala il tris contro l’Atalanta

Il calciatore 27enne ha impressionato negli scorsi campionati ma fin qui non ha fatto vedere ancora il suo valore e per questo potrebbe fare la differenza in Italia.