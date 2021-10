Il Milan dimentica l’Atletico e cala il tris contro l’Atalanta

Il Milan conquista a Bergamo i tre punti in una partita che riesce subito indirizzare nella giusta direzione. I rossoneri si portano al secondo posto in classifica

Con una prestazione solida sia dal punto di vista atletico che da quello del gioco, il Milan supera la trasferta di Bergamo, battendo per 3-2 l‘Atalanta. I rossoneri partono subito forte e dopo 28″ passano in vantaggio con un gol di Calabria. La rete rossonera viene favorita da una topica difensiva dei nerazzurri e da un errore del portiere Musso. Al 43′, un altro errore dei bergamaschi, questa volta di Freuler in disimpegno, propizia il raddoppio rossonero, siglato da Sandro Tonali. Nel secondo tempo Gasperini prova a ribaltare la gara sfruttando le forze fresche dalla panchina. Entrano Koopmeiners, Muriel e Ilicic, ma la musica non cambia. Il Milan si rende ancora pericoloso in più occasioni e al 77′, cala il tris con Leao. Quando la partita sembrava ormai in ghiaccio, è un rigore trasformato da Zapata all’85’ a riaprire il match. I bergamaschi, spinti dal pubblico provano a riportarsi in parità con il forcing finale e trovano il gol del 2-3 al 93′ con Pasalic. Il match si conclude con questo punteggio finale il successo proietta il Milan al secondo posto in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Il bomber intriga Juventus e Milan: ritorno in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Svolta per il calciomercato del Milan: sprint da 20 milioni

Atalanta-Milan 2-3, il tabellino della gara

MARCATORI: 1′ Calabria (M), 44′ Tonali (M), 77′ Leao, 85′ Zapata (A), 93′ Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Lovato, Pezzella, Scalvini; Iličić, Koopmeiners, Miranchuk, Pašalić; Muriel, Piccoli. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo, Messias; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.