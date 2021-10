Il bomber intriga Juventus e Milan: ritorno in Serie A

Juventus e Milan osservano con attenzione le prestazioni dell’attaccante. L’operazione gli permetterebbe di raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic

La Juventus sta recuperando terreno in campionato dopo il disastroso avvio stagionale, caratterizzato da troppe disattenzioni. La vittoria nel derby, la terza di fila in Serie A, permette agli uomini di Allegri di rientrare nella parte sinistra della classifica. Prima della sosta, il club di Andrea Agnelli guarderà con molto interesse il posticipo della settima giornata tra Atalanta-Milan, due delle avversarie per la corsa al titolo. I rossoneri sono sempre molto attivi sul mercato, considerando l’età avanzata dei due attaccanti Ibrahimovic e Giroud.

Il Milan e la Juventus hanno messo gli occhi su Patrick Schick. L’attaccante della Repubblica Ceca, ex di Roma e Sampdoria, ha ritrovato i gol in Germania. Con la maglia del Bayer Leverkusen ha realizzato 13 reti nella prima stagione e attualmente quattro nella seconda. L’attaccante 25enne, è stato impiegato in tutte le uscite stagionali. Un messaggio chiaro per la Juventus, che non lo aveva tenuto a Torino per motivi di salute.

Il contratto di Patrick Schick è in scadenza nel 2025. Juventus e Milan restano alla finestra, sperando che l’attaccante decida di trasferirsi in Italia per giocare in Champions League. I due club inoltre, troverebbero in lui il vero erede di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.