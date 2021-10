Si è già preso la Juventus: Guardiola torna all’assalto

La Juventus si coccola il suo gioiello ma Guardiola lo ha già messo nel mirino

La Juventus sta rialzando la testa partita dopo partita. Le tre vittorie in campionato e quella importantissima in Champions League contro il Chelsea hanno ridato fiducia alla squadra di Massimiliano Allegri. Tra i grandi protagonisti c’è senza dubbio Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo nel giro di pochi mesi ha acquisito uno status molto alto, non solo vincendo l’Europeo con l’Italia, ma anche imponendosi con personalità in una squadra come la Juve. Il suo primo gol lo aveva trovato contro la Sampdoria e ieri ha deciso il suo primo derby della Mole contro il Torino con un destro piazzato di grande qualità. La ‘Vecchia Signora’ se lo tiene stretto e vuole continuare a farlo crescere ma diverse big europee lo hanno puntato già in vista della prossima estate di mercato.

LEGGI ANCHE>>>Inter scatenata sul calciomercato: triplo colpo a zero

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, nuovo centrale per Pioli: arriva dal Barcellona!

Guardiola stregato da Locatelli: assalto a giugno

Tra i club più interessati a Manuel Locatelli spicca il Manchester City che lo aveva già cercato in estate. Pep Guardiola è rimasto molto sorpreso dalla crescita dell’ex Sassuolo e vorrebbe portarlo a Manchester nella prossima sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, svolta definitiva per Pogba: scatta l’ultimatum

Il prezzo del cartellino di Locatelli è già salito alle stelle e si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro. La Juventus lo considera il futuro del club in quella posizione di campo e difficilmente sarà disposta a cedere alle lusinghe del Manchester City ma la chiamata di Guardiola potrebbe far vacillare il giocatore.