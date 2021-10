Juventus, svolta definitiva per Pogba: scatta l’ultimatum

La Juventus ha sempre nel mirino il grande ritorno di Paul Pogba, sul futuro del francese spunta l’ultimatum definitivo.

La Juventus, con la vittoria nel derby contro il Torino, è giunta a quattro successi di fila tra campionato e coppe. I bianconeri di Allegri, dopo un avvio difficile, sembrano aver ingranato la marcia giusta e iniziano la rimonta in classifica. Ciò non toglie che a gennaio, laddove possibile, il club interverrà sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese. La campagna acquisti estiva ha lasciato un paio di lacune non da poco: un centrocampista di spessore nelle due fasi e un attaccante. Il mercato invernale potrebbe essere anche la sede per ritornare su un vecchio pallino sia di Allegri che di tutto l’ambiente, ossia Paul Pogba.

Juventus, si decide il futuro di Pogba: la deadline per il francese

Il nome del francese ritorna prepotente in vista di ogni sessione di mercato. E anche se le cifre del suo ingaggio sembrano difficili da gestire per le attuali casse della Juventus, sognare è lecito, specialmente considerando che il giocatore è in scadenza di contratto con il Manchester United e, al momento, non si intravedono spiragli per il rinnovo. Da questo punto di vista, i ‘Red Devils’ avrebbero sancito un ultimatum al campione del mondo.

Il ‘Daily Mirror’ riporta che lo United vuole chiarezza entro Natale, dopodiché si valuterà, in caso di ulteriore fumata nera, una cessione a gennaio per non perderlo a zero. Difficile, comunque, arrivare a lui, vista la concorrenza forte di Psg e Real Madrid, che continuano a monitorarlo molto da vicino.