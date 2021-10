Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di giovani rinforzi: il nuovo nome in sede di calciomercato è quello di Ronald Araujo del Barcellona di Koeman

Che beffa per il Milan di Stefano Pioli che, nella gara del ritorno a San Siro in Champions League dopo sette anni, è stato sconfitto dall’Atletico Madrid all’ultimo minuto dal rigore, molto generoso, realizzato fortunosamente da Luis Suarez. I rossoneri, fino all’espulsione di Franck Kessie, sono stati assoluti dominatori della sfida. Nella retroguardia della squadra di Stefano Pioli sta trovando molto spazio Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ma in scadenza di contratto al termine della stagione. L’ex giocatore della Roma, assistito da Mino Raiola, dovrebbe dire addio alla società meneghina ed attenzione al nome del suo sostituto.

Quest’anno, Romagnoli si sta dimostrando molto utile e, soprattutto, affidabile per sopperire ai problemi muscolari di Simon Kjaer. Il difensore danese infatti è fermo ai box. Il Milan però, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, dovrà trovare un valido sostituto a Romagnoli, in grado di non far rimpiangere l’attuale capitano della squadra meneghina.

Calciomercato Milan, ecco il nome per il post Romagnoli | Le ultime

Il profilo seguito con molta attenzione dal Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbe essere quello di Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona di Koeman, nel mirino dei rossoneri già per gennaio. Il giocatore uruguaiano, valutato circa 20 milioni di euro dal club blaugrana, potrebbe fare esperienza al Milan ed è assistito da Edoardo Crnjar, agente ed intermediario che ha curato anche il passaggio di Brahim Diaz dal Real Madrid ai rossoneri.

Il Milan potrebbe tentare la via del prestito per Araujo, magari già nella finestra di gennaio, ma attenzione alle richieste del Barcellona. Gli azulgrana sono infatti in una forte crisi economica e potrebbero anche voler monetizzare con la partenza del giovane classe 1999.