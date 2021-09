Calciomercato Inter, ansia Barella: (ancora) niente rinnovo e la big rilancia

Il futuro di Nicolò Barella è in bilico, nonostante le ottime prestazioni del centrocampista dell’Inter. La big spinge e non c’è ancora la fumata bianca per il rinnovo

Nicolò Barella si sta confermando come uno dei calciatori centrali nel progetto Inter. Il centrocampista, dopo lo scudetto della scorsa stagione e un Euro 2020 vinto da protagonista, ha implementato il suo bagaglio tecnico, mostrando colpi e numeri d’alta scuola. La mezzala ex Cagliari, infatti, sta facendo parlare di sé non solo per i recuperi palla e le corse forsennate, ma per assist al bacio e una qualità tecnica evidente che lo sta annoverando di diritto tra i migliori in Serie A nel suo ruolo.

Prestazioni che, di certo, non sono passate inosservate anche per le maggiori big internazionali, pronte a sfidarsi pur di strapparlo ai nerazzurri. In cima alla lista, c’è certamente il Liverpool. Le caratteristiche di Barella si sposano alla perfezione con le richieste di Jurgen Klopp per il suo stile di gioco. Già la scorsa estate, i Reds hanno messo sul piatto la cifra di 40 milioni di euro pur di arrivare al centrocampista azzurro, ma non è bastato. Nel prossimo futuro, però, tanto potrebbe cambiare.

Calciomercato Inter, bivio Barella: tra il rinnovo e il Liverpool che spinge

L’Inter, quindi, ha tutta l’intenzione di fare di Barella un perno assoluto per il presente e per il futuro. Prima, però, c’è da fare i conti con il rinnovo di contratto. La fumata bianca, nonostante la volontà delle parti in causa sia chiara, non è ancora arrivata. L’entourage del calciatore sardo chiede almeno 4-5 milioni di euro a stagione. In uno scenario del genere, il Liverpool è pronto a inserirsi e non con pochi quattrini. L’offerta del club inglese, infatti, sarebbe al rialzo rispetto alla scorsa estate, attestandosi sui 50-60 milioni di euro. Una prospettiva che va quindi tenuta in considerazione, ma che non preoccupa così tanto i nerazzurri, che faranno di tutto per tenersi il gioiellino ex Cagliari.