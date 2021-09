Aaron Ramsey sta vivendo una stagione da comprimario mentre in Premier League crescono le voci su un suo ritorno. Nuova ipotesi di scambio

Poco più di 100 minuti raccolti fin qui da Aaron Ramsey sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il centrocampista gallese, complice anche qualche problema fisico di troppo, non è riuscito ancora ad entrare nei meccanismi del nuovo allenatore della Juventus che in estate aveva anche provato a puntare su di lui ritagliandogli su misura un ruolo differente da play davanti alla difesa. Le cose fin qui però non sono migliorate, e l’avventura del gallese a Torino sembra sempre più destinata a concludersi senza particolari sussulti. Il pesante ingaggio che lo lega alla Juve lo ha spesso e volentieri frenato ma dalla Premier League continua ad avere tanto mercato. Dall’Everton al Newcastle passando per il West Ham, non mancano le possibili pretendenti per Ramsey che potrebbe anche finire al Leicester. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, Ramsey di ritorno in Premier: scambio con Castagne

Proprio il Leicester è in netta difficoltà in questo inizio di stagione, con la classifica che per ora non sorride. In particolare sulla trequarti il talentuoso James Maddison sta giocando col freno a mano tirato, offrendo prestazioni molto negative rispetto ai suoi standard. Per queste ragioni serve ossigeno in quella zona di campo alle Foxes, che sono un club sano dal punto di vista economico, e che proprio a gennaio potrebbero provare a riportare in Inghilterra Aaron Ramsey in prestito con diritto di riscatto.

In cambio con la stessa formula dal Leicester alla Juventus potrebbe arrivare Timothy Castagne, che non è un titolare sotto la gestione Rodgers, e potrebbe gradire un ritorno in Serie A, vista la presenza in rosa di Ricardo Pereira davanti a lui nelle gerarchie. In Italia il belga ha fatto molto bene ed era stato accostato anche all’Inter, sempre a caccia di nuovi esterni. Alla Juventus Castagne, che ha un valore di mercato superiore ai 20 milioni, potrebbe andare a ricoprire il ruolo di jolly difensivo in stile De Sciglio, buono sia come terzino destro che sinistro. Si tratterebbe nel caso di uno scambio di prestiti con diritto tra due calciatori che cercano rilancio nei campionati in cui hanno offerto il meglio della propria carriera.