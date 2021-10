Svolta per il calciomercato del Milan: sprint da 20 milioni

Potrebbe arrivare la svolta per il calciomercato del Milan in vista della prossima estate: i rossoneri preparano il colpo da 20 milioni

Il Milan si prepara ad affrontare il big match contro l’Atalanta. I rossoneri sono stati scavalcati in classifica dai cugini interisti, ora secondi in classifica. Lo scorso martedì è arrivata una vera e propria beffa in Champions League, con la sconfitta all’ultimo contro l’Atletico Madrid di Simeone. Gli uomini di Pioli meritavano sicuramente di più e adesso c’è voglia di riscattare questa delusione in campionato. Testa al campo, quindi, ma non solo. I pensieri della società vanno anche (e sempre) al calciomercato. A tal proposito, potrebbe arrivare una svolta per il ‘Diavolo’.

Calciomercato, svolta Milan: subito 20 milioni per il colpo

Brahim Diaz è tornato al Milan quest’estate dal Real Madrid, in prestito oneroso biennale da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto a 27. Lo spagnolo classe ’99 sta conquistando tutti partita dopo partita, con all’attivo già 3 gol e 1 assist in 6 partite di Serie A. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, Maldini potrebbe accelerare per il riscatto e anticiparlo al 2022 con una proposta da 20 milioni ai ‘Blancos’. Questi ultimi hanno tanta concorrenza in quella zona di campo, dettaglio che potrebbe convincerli ad accettare questa condizione. Staremo a vedere.