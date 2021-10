Il Napoli fa sette su sette, la Roma batte l’Empoli 2-0

Il Napoli batte la Fiorentina al Franchi e vince la sua settima partita consecutiva in campionato. La Roma ritrova i tre punti dopo il derby

Luciano Spalletti raggiunge la serie di sette vittorie di fila che aveva avuto Maurizio Sarri con il Napoli. I partenopei si sono imposti in rimonta sulla Fiorentina, dopo che i viola erano passati in vantaggio grazie a una rete del difensore Martinez Quarta al 28′. A riportare il punteggio in parità è stato Lozano al 39′, dopo che Insigne aveva fallito un calcio di rigore e che Dragowski aveva respinto la ribattuta del capitano azzurro. Il successo finale è stato siglato di testa da Rrahmani al 50′, su assit di Zielienski.

Jose Mourinho, dopo la sconfitta nel derby e il successo in Conference League contro lo Zorya, ritrova la vittoria in campionato, battendo l’Empoli 2-0. I giallorossi hanno trovato il vantaggio nel finale del primo tempo con Lorenzo Pellegrini e hanno sigillato il risultato con Mkhitarian a inizio ripresa.

Fiorentina-Napoli 1-2 e Roma-Empoli 2-0, i tabellini

MARCATORI: 28′ MARTINEZ QUARTA, 39′ LOZANO, 50′ RRAHMANI

FIORENTINA (4-3-3)Dragowski, Odriozola (77′ Benassi), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura (77′ Kokorin), Pulgar (65′ Torreira), Duncan (77′ Maleh), Callejon (57′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez N.

NAPOLI (4-2-3-1)Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Zambo Anguissa, Ruiz (84′ Mertens), Lozano (57′ Politano), Zielinski (57′ Elmas), Insigne (70′ Demme), Osimhen (84′ Petagna)

MARCATORI: 42′ PELLEGRINI LO., 48′ MKHITARYAN

ROMA (4-2-3-1)Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling (89′ Ibanez), Vina (84′ Calafiori), Darboe (64′ Cristante), Veretout, Zaniolo (84′ El Shaarawy), Pellegrini Lo., Mkhitaryan (90′ Zalewski), Abraham

EMPOLI (4-3-1-2)Vicario, Stojanovic, Romagnoli S., Viti, Marchizza, Zurkowski (46′ Bajrami), Ricci S., Bandinelli (46′ Haas), Henderson L. (70′ Stulac), Di Francesco F. (70′ Cutrone), Pinamonti (29′ Mancuso)