L’attaccante in polemica con Inzaghi: addio a gennaio?

Nell’ultima vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo i cambi sono stati più che mai determinanti. Le 4 sostituzioni arrivate dopo appena 10 minuti dall’inizio del secondo tempo hanno del tutto stravolto l’inerzia della gara fino a ribaltare completamente il risultato, ma tra questi ingressi non c’è stato quello di Alexis Sanchez. il cileno ha trovato poco spazio in queste prime 7 giornate di campionato: Simone Inzaghi gli ha quasi sempre preferito Correa o Dzeko, dando per assodata la totale centralità di Lautaro Martinez. Sanchez si aspettava di entrare al Mapei Stadium e la sua faccia non è passata inosservata, confermata dal suo sfogo sui social network.

Sanchez non è felice: addio a gennaio?

Nel post-partita Sanchez si è sfogato in merito al mancato ingresso in campo contro il Sassuolo con questa frase: “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Considerando l’ingaggio molto alto che pesa a bilancio, di circa 7 milioni di euro l’anno, l’Inter non chiuderebbe la porta ad una sua partenza a gennaio.

Le squadre più calde sul cileno, come riportato da ‘ilgiornale.it’ sarebbero Marsiglia, Betis e Siviglia ma in caso di cessione Ausilio e Marotta dovrebbero fiondarsi sul mercato per garantire ad Inzaghi un quarto attaccante di livello.