Top player a centrocampo per la Juventus: ‘sacrificato’ Rabiot

La Juventus prepara il colpo a sorpresa per il centrocampo: occasionissima dal Real Madrid, pronto lo scambio più soldi

La Juventus vuole tornare ad essere competitiva al più presto sia in Italia che in Europa ma ha bisogno di qualche innesto per avere ancora maggiori alternative in ogni reparto. I bianconeri stanno provando a rialzarsi e hanno ottenuto quattro successi consecutivi ma nonostante ciò non si possono commettere ulteriori passi falsi.

Intanto la società è concentrata sul calciomercato e nelle prossime settimane potrebbe spuntare un’occasione importante dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, infatti, Casemiro non sarebbe a suo agio nella nuova squadra di Carlo Ancelotti e per questo potrebbe esserci un addio nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, sogno Casemiro per il centrocampo: Rabiot più soldi sul piatto

La Juventus dunque osserva la situazione del Real Madrid ed è pronta a inserirsi per strappare il brasiliano ai ‘Blancos’. La ‘Vecchia Signora’ vuole rinforzare il centrocampo da ormai diverso tempo e un colpo del genere sarebbe sicuramente importante. Il piano potrebbe essere quello di mettere sul piatto Adrien Rabiot, che vale circa 30-35 milioni, per ridurre il prezzo di Casemiro e inserire un conguaglio di circa 30 milioni di euro.

Per il brasiliano potrebbe essere sicuramente un’occasione importante per rilanciarsi in Serie A.