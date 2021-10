La Juventus sfida Chelsea e Liverpool: proposto lo scambio

La Juventus pensa a rinforzare il centrocampo e sfida Chelsea e Liverpool per il colpo: tentativo di scambio

La Juventus continua a inseguire le prime della classe e cerca di recuperare punti ma i quattro passi falsi fatti all’inizio (due sconfitte e due pareggi) pesano al momento quantomeno sulla classifica. I bianconeri infatti sono al settimo posto e hanno ben dieci punti di distacco dal Napoli che è in vetta.

La società sa che ci sono alcune cose da migliorare nella rosa della Juventus e per questo inizia già a pensare ai colpi da effettuare in futuro. Il sogno Pogba sembra essere lontano per dare una svolta a centrocampo, ma nel mirino ora sembrerebbe esserci il giovane Aurelien Tchouameni, così come riportato da ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, assalto a Tchouameni: sul piatto c’è Kulusevski

Il classe 2000 è in forza al Monaco e giovedì sarà impegnato con la Francia nella semifinale di Nations League contro il Belgio. La gara si giocherà a Torino e la Juventus potrà osservarlo proprio all’Allianz Stadium. L’assalto potrebbe essere tentato soprattutto in caso di addio di uno tra Ramsey e McKennie tra gennaio e giugno, ma è possibile anche che si tenti uno scambio con Kulusevski.

Il Monaco chiede circa 35-40 milioni di euro e su di lui ci sono anche Chelsea e Liverpool, ma la Juventus vuole tentare l’assalto per provare a battere la concorrenza inglese.