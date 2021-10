La rivelazione di Tuchel sull’addio di Lukaku all’Inter

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, è tornato a parlare del trasferimento di Lukaku dall’Inter: rivelazione sull’addio del bomber belga

L’addio di Lukaku ha scosso tutto il mondo dell’Inter. La ‘Beneamata’ è stata costretta a rinunciare all’uomo centrale del suo progetto, andato al Chelsea. Il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, è tornato a parlare del trasferimento del bomber belga, che sarà costretto a saltare la finale del 3°/4° posto della Nations League contro l’Italia per via di un affaticamento muscolare. Queste le parole del mister tedesco rilasciate al ‘Festival dello Sport’ di Trento: “Mi dispiace per i tifosi dell’Inter, ma noi volevamo una punta fisica e di personalità, in grado di caricarsi i compagni sulle spalle. Abbiamo individuato in Lukaku tutte queste caratteristiche”.

Tuchel ha aggiunto: “Lui aveva detto che stava bene in nerazzurro con Conte, ma anche che concludere la sua carriera col Chelsea, club dove aveva cominciato, sarebbe stato molto importante. La sua intenzione è stata quella di venire da noi”.