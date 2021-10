Il Milan perde pezzi: un titolarissimo va ko con la Nazionale

Infortunio per il calciatore del Milan durante la sosta per le Nazionali: Pioli attende novità e spera non sia nulla di grave

È durata poco l’avventura di Davide Calabria con la Nazionale in questa sosta. Il terzino destro del Milan sta vivendo una grande annata e da diversi mesi è ormai un elemento importante, per questo è stato premiato dal ct dell’Italia Roberto Mancini con la convocazione in Nazionale per rimpiazzare Toloi.

Milan, Pioli perde Calabria durante la sosta per le Nazionali

In queste ore però, Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro e tornare a Milanello. Ora il terzino destro effettuerà le cure per poter riprendersi al più presto: il prossimo impegno dei rossoneri sarà sabato 16 ottobre contro l’Hellas Verona.