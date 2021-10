Sacrificio Juventus: scambio a sorpresa per il gioiello

La Juventus punta il gioiello francese ma viene respinta la contropartita: ecco l’alternativa per lo scambio

La Juventus può godersi la crescita di Manuel Locatelli che partita dopo partita sta prendendo le redini del centrocampo bianconero. Allo stesso tempo, però, la società vorrebbe riuscire a portare un rinforzo in quel ruolo poiché le prestazioni di Weston McKennie non convincono. Il centrocampista texano potrebbe diventare la pedina di scambio per i bianconeri per arrivare ad uno dei primi obiettivi sul mercato. Stiamo parlando di Aurélien Tchouameni, classe 2000 del Monaco. I dirigenti bianconeri lo seguono da tempo ma il club francese non è disposto ad accettare l’inserimento dello statunitense nell’affare.

Scambio Juventus-Monaco: sacrificio Rabiot

La Juventus per convincere il Monaco a cedere Tchouameni che ha un contratto fino a giugno 2024 e unavalutazione di circa 35 milioni di euro, sarebbe disposta ad assecondare i francesi e sacrificare l’ex Psg, Adrien Rabiot che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Si tratterebbe di uno scambio che il Monaco potrebbe gradire e che permetterebbe alla Juventus di ringiovanire notevolmente il reparto con un giocatore di assoluto talento che può garantire un ottimo rendimento anche in ottica futura.