La Juventus accelera per l’ex Serie A: sfida all’Inter

Juventus ed Inter a caccia del colpo per il prossimo calciomercato: ritorno di fiamma per riportare in Italia l’ex Serie A

La sosta per gli impegni delle Nazionali per ricaricare le pile e preparare il ritorno in campo che vedrà Juventus ed Inter affrontare rispettivamente Roma e Lazio. Due gare complesse per un duello a distanza che, salvo sorprese, continuerà anche in ottica calciomercato. In tal senso, Sia Marotta che Cherubini starebbero tornando a pensare ad un vecchio pallino, sfumato oltre un anno fa e che potrebbe dunque tornare di moda per rinforzare le rose di Allegri e Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Le Dernier Heure‘, Juventus ed Inter starebbero pensando ad un nuovo colpo per il mercato di gennaio. Uno scenario che porterebbe al riaccendersi di una pista già tracciata nei mesi scorsi da bianconeri e nerazzurri: quella che porta a Timothy Castagne. L’ex terzino destro dell’Atalanta, attualmente in forza al Leicester, non sta brillando con i ‘Foxes’ con 7 presenze e 505′ in campo tra Premier ed Europa League. Un situazione nella quale vuole inserirsi soprattutto la Juventus, a caccia di una alternativa di spessore a Cuadrado per la corsia di destra.

Juventus ed Inter, riecco Castagne

I bianconeri ci avevano pensato con forza l’anno scorso prima che il giocatore si trasferisse, a settembre 2020, proprio in Inghilterra.

Il terzino, che piace da tempo anche all’Inter di Simone Inzaghi, ha cominicato dalla panchina due delle ultime tre partite e con il sempre vivo ballottaggio con Pereira, rischia di tornare a fare ancora molta panchina.

Situazione dunque in divenire: Timothy Castagne può fare ritorno in Italia, Juventus ed Inter alla finestra.