Conte torna in Premier: doppio scippo a Juve e Inter

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare in Premier League nel prossimo futuro: doppio ‘scippo’ a Juventus e Inter sul calciomercato

Antonio Conte è in attesa di una panchina. Il tecnico salentino, dopo aver detto addio all’Inter con la conquista dello scudetto, non è riuscito in estate a trovare un’altra piazza. Sta aspettando il momento giusto per rimettersi in pista, con un progetto che lo convinca pienamente. Non dovrebbe aver troppa difficoltà, visto che stiamo parlando di uno degli allenatori migliori al mondo in questo momento. Sappiamo bene, però, quanto sia esigente, soprattutto in sede di calciomercato. È solito chiedere sforzi importanti alle proprie società, in modo da ottenere da subito trofei.

Una pista concreta, in questo senso, potrebbe essere il Newcastle. Gli inglesi hanno da poco cambiato proprietà, la quale attesta un patrimonio da ben 400 miliardi di euro. Una cifra che supera perfino i ricchi Manchester City e PSG. Di fronte a ciò, Conte potrebbe convincersi ad accettare la sfida ed è possibile decida di bussare alla porta degli ex Juventus e Inter per rinforzare la squadra. In particolare, potrebbe strappare ai bianconeri e ai nerazzurri Szczesny e Brozovic a determinate condizioni. Vediamo quali.

Conte al Newcastle: possibile assalto a Juventus e Inter per Szczesny e Brozovic

Conte potrebbe attingere alla Serie A per potenziare il Newcastle. L’Inter vive ancora una situazione di incertezza per il rinnovo di Brozovic, in scadenza di contratto giugno 2022. Le parti stanno trattando, ma non è detto che si riesca a raggiungere una nuova intesa. In caso di mancato prolungamento, il mister salentino sarebbe pronto ad appropriarsi del suo cartellino a parametro zero, garantendo un ingaggio elevato al centrocampista.

Le prestazioni dell’estremo difensore polacco, invece, sono in calo con la ‘Vecchia Signora’ da un po’ di tempo e il rapporto potrebbe interrompersi la prossima estate. Conte sarebbe disposto ad offrire 20 milioni per mettere a segno il colpo. Staremo a vedere.