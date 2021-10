Tegola Juventus, Morata ko per l’Inter: la mossa di Allegri

Guai per Allegri, che rischia di non avere a disposizione Morata neanche per il match contro l’Inter: la mossa del tecnico della Juventus

La sosta rallenta momentaneamente il cammino in ripresa della Juventus. I bianconeri venivano da quattro vittorie consecutive, le ultime contro il Chelsea campione d’Europa in Champions e nel derby col Torino. La squadra sembra aver ritrovato quell’equilibrio tanto ricercato dal tecnico, visto che per due incontri consecutivamente non ha subito gol. La ‘Vecchia Signora’, però, si prepara ad affrontare un altro paio di impegni in campionato estremamente probanti. Al rientro, tra le mura amiche, affronterà la pericoloso e in fiducia Roma di Mourinho. I giallorossi sono tornati al successo dopo la delusione con la Lazio e continuano a cavalcare l’entusiasmo generato dallo ‘Special One’.

Poi toccherà l’Inter a San Siro e, nel mezzo, la sfida europea con lo Zenit. Il mister livornese, inoltre, è in apprensione per quanto riguarda le condizioni di Dybala e Morata. La pausa delle Nazionali dovrebbe permettere ai piemontesi di recuperare l’argentino già per l’incontro con i capitolini. Discorso diverso, invece, per l’attaccante spagnolo. L’ex Atletico Madrid, infatti, salterà sicuramente la partita con la Roma, ma probabilmente anche quelle con i russi e la ‘Beneamata’, anche se non è ancora certo. Ecco che Allegri starebbe pensando ad una mossa in particolare per aggirare il problema.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus punta allo scambio: l’ex Napoli grazie a Ramsey

Allegri nei guai, Morata out anche con l’Inter: la mossa del tecnico

L’infortunio di Morata può richiedere più tempo per il rientro e Allegri pare stia riflettendo su una Juventus senza centravanti. Potrebbe essere questa la mossa dell’allenatore toscano, che non vede di buon occhio Moise Kean. Il talento azzurro, non a caso, è stato utilizzato poco dal suo ritorno a Torino e contro i ‘Granata’ è stato sostituito all’intervallo.

LEGGI ANCHE>>> L’Inter tenta il folle scambio: la Juventus finisce ko

Segnali chiari che fanno intendere come il mister bianconero non sia intenzionato a puntare su di lui. Una soluzione è possibile sia il tridente con Cuadrado, Dybala e Chiesa in un 4-3-3. Staremo a vedere.