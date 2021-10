La Juventus punta allo scambio: l’ex Napoli grazie a Ramsey

Il calciomercato bianconero può vedere una svolta per il prossimo mercato invernale: scambio con Ramsey, torna l’ex Serie A

La vittoria nel Derby della Mole ha rilanciato le ambizioni della Juventus di Allegri. I bianconeri puntano alla rimonta in campionato, con un occhio già vigile alle prossime operazioni di calciomercato per accontentare le richieste dell’allenatore livornese. In tal senso, tra i sempre più probabili partenti, vi è Aaron Ramsey. Dopo le forti dichiarazioni estive, adesso, il 30enne di Caerphilly è destinato ben presto a salutare la società torinese. Dall’Inghilterra hanno recentemente rilanciato il possibile interesse per Ramsey da parte di Liverpool e Arsenal ma sarebbe un altro club di Premier League che potrebbe abbracciare il mediano nel prossimo mercato invernale. Si tratta dell’Everton di Rafa Benitez, pronto ad accogliere il gallese che i bianconeri lascerebbero partire per circa 15 milioni di euro. Il pesante ingaggio di Ramsey a Torino supera i 7 milioni ed è per questo che la ‘Vecchia Signora’ punta a cederlo, visti i continui infortuni, il prima possibile.

LEGGI ANCHE >>>Rinnovo e ruolo da protagonista: Juventus tagliata fuori

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, stallo sul rinnovo: si inserisce la Juventus!

Juventus, Ramsey in Premier: idea scambio

L’ultima idea porta ad uno scambio con un vecchio pallino di Massimiliano Allegri: l’ex Napoli Allan. Il brasiliano, in scadenza nel 2023 (come Ramsey) ha una valutazione di circa 20 milioni ed uno stipendio che supera i 4 milioni annui.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A puntare l’ex Napoli sarebbe proprio il tecnico della Juventus che cerca quindi muscoli e quantità in mezzo al campo per la mediana bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Il Psg gioca d’anticipo per il bomber: intreccio con Juventus e Milan

LEGGI ANCHE >>>La Juventus cerca il bomber: carta Kaio Jorge per battere Inter e Milan

Situazione dunque in divenire, con Allan che può fare ritorno in Serie A con la maglia della Juventus: Ramsey la chiave per regalare il brasiliano ad Allegri.