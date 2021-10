La Juventus cerca il bomber: carta Kaio Jorge per battere Inter e Milan

La Juventus vuole rinforzare l’attacco e pensa al colpo a sorpresa: c’è Kaio Jorge per beffare Inter e Milan

La Juventus non ha vissuto un grande avvio di stagione ma ora si sta rialzando piano piano e vuole tornare nei piani alti della classifica per poter ambire alla vittoria dello scudetto. Al momento il Napoli è avanti di ben dieci punti rispetto ai bianconeri ma ci sono ancora tante giornate da giocare e tutto è da decidere.

LEGGI ANCHE >>> Kessie in anticipo: lo scambio per convincere il Milan

Intanto la società valuta i nuovi colpi di calciomercato e mette nel mirino Darwin Nunez, il giovane classe 1999 che sta incantando tutti con la maglia del Benfica. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Milan ma la ‘Vecchia Signora’ avrebbe un piano per battere la concorrenza della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Ribaltone a centrocampo: scambio Juventus-Milan nel 2022

Calciomercato Juventus, assalto a Nunez: carta Kaio Jorge per battere Milan e Inter

La Juventus ha pensato anche a Vlahovic per rinforzare il proprio attacco ma il serbo è troppo caro e per questo si può fare il tentativo per Nunez. Per arrivare a lui, la società sarebbe disposta a mettere sul piatto Kaio Jorge (valutato circa 18 milioni) che ha giocato pochissimi minuti fin qui a causa di un infortunio ma era stato seguito dal Benfica già in passato. Oltre a lui però bisognerebbe aggiungere anche 32 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa al dopo Alex Sandro: cash più contropartita

Sacrificando il brasiliano, si libererebbe uno slot per extracomunitari e quindi non ci sarebbero problemi per l’ingresso di Darwin Nunez.