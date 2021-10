La Juventus pensa al dopo Alex Sandro: cash più contropartita

Caccia al terzino sinistro per il dopo Alex Sandro: occhi in Premier League

La Juventus sta ritrovando i risultati che hanno contraddistinto il percorso di Massimiliano Allegri. Molti giocatori stanno salendo di rendimento e anche i più esperti stanno dando una grossa mano ai più giovani. Intanto, però. la società si guarda intorno in vista del mercato invernale di gennaio ma anche in ottica giugno, quando potrebbero presentarsi delle occasioni ghiotte da poter sfruttare. In alcuni reparti la Juve ha necessità di ringiovanire e rinnovarsi, ad esempio sulla corsia di sinistra dove il titolare è Alex Sandro che con un contratto in scadenza a giugno 2023 e 30 anni già compiuti, potrebbe essere prossimo a cedere la sua eredità. Ecco perché Nedved e Cherubini sono a caccia di un nuovo terzino sinistro e uno dei primi obiettivi arriva dalla Premier League.

La Juventus pensa a Reguilon per il dopo Alex Sandro

Si tratta del terzino spagnolo del Tottenham, Sergio Reguilon. Il classe ’96 negli ultimi anni è salito notevolmente di livello, prima mettendosi in mostra al Siviglia e poi con la maglia degli Spurs, sotto la guida attenta di José Mourinho. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 con il club londinese che lo valuta circa 40 milioni di euro.

La Juventus sarebbe disposta a spingere per portare Reguilon a Torino ma vorrebbe stanare il Tottenham offrendo circa 20 milioni di euro ma con l’inserimento di una contropartita tecnica.