Calciomercato Inter, colpo a zero in difesa: “Tutto fermo!”

Ottimo inizio per l’Inter di Simone Inzaghi, ma la dirigenza pensa già ai possibili colpi per l’estate: “tutto fermo” per un rinforzo in difesa

L’Inter ha avuto un ottimo impatto sul campionato. La vittoria contro il Sassuolo ha certificato il buon lavoro compiuto da Simone Inzaghi dal momento del suo insediamento in nerazzurro. Dopo sette partite, sono 17 i punti che valgono il terzo posto, a -4 dal Napoli capolista. Il tecnico proverà a sfruttare la sosta per recuperare le energie e perfezionare alcuni meccanismi non ancora oliati.

Tra i punti sotto osservazione c’è la difesa, rea ancora di subire qualche gol di troppo. Un reparto che, con molta probabilità, vedrà nuovi investimenti in estate. Possibili novità arrivano in tal senso dalla Spagna, dove Sergi Roberto è vicino a lasciare il Barcellona. Il terzino, 28 anni, va in scadenza a giugno e non ha ancora discusso il rinnovo con i catalani.

Calciomercato Inter, le ultime sul terzino del Barcellona

Il suo inizio di stagione positivo (due gol, un assist in 6 partite di Liga) non riflette l’andamento della squadra, ultima nel girone di Champions League e già distante cinque punti dalle due squadre di Madrid in campionato. Il futuro è in bilico, come ammesso dal suo agente, Josep Maria Orobitg, a ‘MundoDeportivo’: “Oggi tutto è bloccato, anche se le trattative potrebbero ripartire in qualsiasi momento”.

Situazione in divenire, ma l’Inter la tiene sotto occhio. Sergi Roberto rappresenta un profilo duttile e d’esperienza che può giocare sia come quinto a destra che come braccetto di una difesa a tre.