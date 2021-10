In casa Milan è ancora in bilico la situazione di Franck Kessié: arriva una rivelazione importante

Il Milan esce vittorioso da Bergamo contro l’Atalanta e conferma ancor di più la maturità di squadra acquisita. Adesso i rossoneri hanno acquisito una consapevolezza da grande squadra e si candidano concretamente alla vittoria del campionato. Anche la prestazione di Franck Kessié è stata positiva anche se Pioli aspetta di rivedere quel giocatore dominante che ha trascinato i rossoneri lo scorso anno. La sua situazione contrattuale con il rinnovo che non è ancora arrivato porta a pensare che l’ivoriano possa comunque lasciare Milano al termine della stagione. Il Milan rischia di replicare la situazione di Donnarumma e Calhanoglu che ha visto i due calciatori andar via a parametro zero senza che il club incassasse alcuna cifra. Paolo Maldini non vorrebbe correre lo stesso rischio ma l’unica soluzione sembra essere quella di cederlo a gennaio.

Milan, Kessié: “Ha già l’accordo col Psg”

In merito alla situazione di Kessié è intervenuto il giornalista sportivo Davide Russo de Cerame che si è espresso a ‘TopCalcio24’: “Kessié ha già un accordo con il PSG; certo i francesi hanno la possibilità di farlo saltare nei prossimi mesi perché prima dell’1 febbraio non può essere depositato il pre-contratto”.

Dichiarazioni che lasciano presagire un addio ormai quasi certo del centrocampista ex Atalanta, anche se il calciomercato riserva sempre nuove sorprese.