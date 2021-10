Claudio Ranieri torna ad allenare: il comunicato ufficiale

Claudio Ranieri torna ad allenare dopo l’esperienza in Serie A alla Sampdoria: ecco il comunicato ufficiale con la nuova squadra del tecnico romano

Claudio Ranieri torna a sedersi su una panchina dopo le ultime due stagioni concluse in maniera positiva alla guida della Sampdoria. Il tecnico romano aveva annunciato di lasciare i doriani lo scorso maggio, concludendo poi il campionato al nono posto il classifica. Rimasto senza club, nella giornata di lunedì 4 ottobre è arrivata l’ufficialità di una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Anticipo secco per Rudiger: Juventus tagliata fuori dalla corsa

LEGGI ANCHE >>> Marotta vuole un’Inter più italiana: triplo colpo in Serie A

Ranieri torna, infatti, ad allenare in Premier League. Come si legge in un comunicato, l’allenatore ex Roma sarà il nuovo tecnico del Watford. La squadra inglese è partita con il freno a mano tirato in Premier League: 7 punti in altrettante partite giocate. Decisiva, per l’esonero di Xisco, l’ultima sconfitta in casa del Leeds per 1-0. Ora la svolta con Ranieri: il tecnico, si legge, “ha firmato un contratto di due anni“.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

Ufficiale: Ranieri al Watford

Per Ranieri si tratta della quarta esperienza nel calcio inglese dopo Chelsea, Leicester e Fulham. Leggendaria l’avventura alla guida delle ‘Foxes’, condotte nel 2016 ad uno storico successo in Premier League e a giocare per la prima volta la Champions League. Nella rosa del Watford presenti due giocatori provenienti dalla Serie A come Ekong e Juraj Kucka.