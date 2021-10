La Juventus rinforza il centrocampo: doppio addio per il talento

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo e pensa anche a un doppio addio per arrivare all’acquisto del talento

La Juventus si sta piano piano rialzando dopo un avvio disastroso e ha ottenuto quattro successi su quattro nelle ultime gare, ma restano i problemi relativi ad alcuni reparti. Il centrocampo è quello che necessita di maggiori rinforzi e la società sta già lavorando per studiare delle mosse da effettuare nei prossimi mesi.

Nell’ultima sessione di calciomercato è arrivato Manuel Locatelli che ha già aggiunto qualcosa in più al centrocampo bianconero ma la società non vuole fermarsi e pensa a un nuovo colpo: come riportato da ‘Tuttosport’, l’obiettivo sembrerebbe essere Aurelien Tchouameni, classe 2000 che sta vivendo un buon momento al Monaco.

Calciomercato Juventus, obiettivo Tchouameni: doppio addio a centrocampo

Il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro ma la Juventus ha già pronto un piano per arrivare a lui. Innanzitutto, qualora dovesse giungere una buona offerta da circa 30 milioni per Weston McKennie nel mercato di gennaio, è possibile che i bianconeri lo lascino partire. Altrimenti ci sarebbe anche Aaron Ramsey in bilico che potrebbe partire e salutare Torino.

Dunque possibile un doppio addio a centrocampo per la Juventus per arrivare ad accontentare le richieste del Monaco per Tchouameni.