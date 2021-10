Richiesta choc di Barella all’Inter: due big in agguato

Il centrocampista dell’Inter, Barella, vorrebbe un importante adeguamento dello stipendio che percepisce attualmente: due big in agguato

L’Inter sa vincere anche soffrendo. Questo è una delle caratteristiche della squadra di Inzaghi mostrata ad inizio campionato. Basti pensare alle partite contro Fiorentina e Sassuolo, in cui la ‘Beneamata’ è andata sotto in entrambi i primi tempi riuscendo poi a ribaltare il risultato nella ripresa. Una dimostrazione di forza e carattere, che pone i nerazzurri inevitabilmente tra i favoriti per la lotta scudetto. Merito dell’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza – capitanata da Marotta e Ausilio – nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. L’ottimo rendimento finora di Edin Dzeko, ad esempio, ne è la dimostrazione.

L’attaccante bosniaco è arrivato a Milano per sostituire un certo Romelu Lukaku, compito assai arduo. Per tutta risposta, il ‘Cigno di Sarajevo’ ha realizzato ben 6 gol in 7 gare di Serie A, numeri da vero e proprio trascinatore. Gli addii recenti sono stati senza dubbio pesanti, ma i lombardi hanno anche confermato tanti elementi di spicco della propria rosa. Nicolò Barella è certamente uno di loro, avendo raggiunto uno spessore internazionale grazie ad una crescita impressionante. Non è un caso, infatti, che le grandi compagini europee abbiano messo gli occhi da tempo sul gioiello ex Cagliari. La società targata Suning vorrebbe blindarlo rinnovando il prima possibile il suo contratto in scadenza giugno 2024, ma il centrocampista sardo alza il tiro.

Calciomercato Inter, richiesta super di Barella per il rinnovo: due big in agguato

Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, Barella chiederebbe un adeguamento dello stipendio per arrivare alla modica cifra di 10 milioni di euro netti a stagione, a fronte dei 2,5 percepiti attualmente. Troppi per le casse dell’Inter, che ha da poco registrato un rosso in bilancio da record di 246 milioni. La situazione potrebbe far gioco a Real Madrid e PSG, che hanno segnato il nome del classe ’94 sulla loro agenda da mesi.

I nerazzurri non vogliono ovviamente privarsi di una delle pedine cardine del proprio progetto tecnico, ma la vicenda Lukaku insegna in questo senso. Lo stesso Marotta è stato abbastanza chiaro nelle ultime interviste: il bilancio e la società vengono prima di tutto. Motivo per cui, di fronte ad un’offerta da 70-80 milioni, l’addio potrebbe concretizzarsi.