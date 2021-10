Annuncio clamoroso di Commisso, addio Vlahovic: tutte le cifre

Svolta improvvisa per il futuro di Dusan Vlahovic: è arrivato l’annuncio del patron della Fiorentina Commisso, ecco tutti i dettagli

Cambia improvvisamente il futuro di Dusan Vlahovic. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del patron della Fiorentina Commisso direttamente dal sito ufficiale del club viola: “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere”. Poi ha aggiunto: “Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club”.

Fiorentina, addio Vlahovic: rifiutato il rinnovo

Infine, lo stesso patron ha svelato tutto nel dettaglio: “La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata”. Lo stesso centravanti della Fiorentina è stato vicinissima alla cessione in estate, ma poi è arrivata la sua permanenza. Sulle sue tracce ci sarebbero sempre le big d’Italia, come Juventus e Inter.

Lo stesso Vlahovic ha rifiutato così un’offerta rinnovo importante che si aggirava intorno ai 4 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2025. Un’operazione complessiva per la Fiorentina intorno ai 25 milioni di euro più una commissione di 2 milioni ai suoi procuratori. Ora il suo futuro sembra essere lontano da Firenze.