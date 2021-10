Rinnovo e ruolo da protagonista: Juventus tagliata fuori

La Juventus continua a seguire un obiettivo nel Barcellona, che però sembrerebbe sempre più vicino al rinnovo: sarà protagonista

Una settimana di pausa per la Juventus, che in occasione della sosta per gli impegni delle nazionali avrà maggiore tempo per preparare i prossimi impegni, facendo a meno dei tanti nazionali ovviamente. Nel frattempo la società però è sempre molto attenta sul mercato e continua a osservare con interesse il profilo di Ousmane Dembele, calciatore del Barcellona che ancora non ha potuto iniziare la propria stagione a causa di un infortunio, ma che presto potrebbe tornare in campo.

Il calciatore francese inoltre ha il proprio contratto con scadenza fissata nel 2022 e in casa Barcellona si sta lavorando per il prolungamento. Proprio le novità sul rinnovo dell’esterno potrebbero definitivamente tagliare fuori la Juventus da un eventuale affare futuro.

Dembele più vicino al rinnovo col Barcellona: addio Juventus

Con le sessioni di calciomercato chiuse, per le società adesso è arrivato il momento di pensare ai rinnovi più urgenti, quindi di quei calciatori che nel 2022 vedranno scadere il proprio contratto. In casa Barcellona al momento tra i più importanti c’è quello di Ousmane Dembele, giocatore sul quale ci sarebbe anche l’interesse della Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il prolungamento di contratto del francese sembrerebbe sempre più vicino. Per il 23enne oltre al rinnovo sembrerebbe essere pronto anche un ruolo da leader, vista la partenza di molti dei top player, tra cui Messi. Così qualora dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo, la Juventus verrebbe tagliata fuori definitivamente dalla corsa a Dembele.