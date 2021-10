La Roma anticipa la Juventus, colpo a sorpresa a gennaio

La Roma non smette di lavorare sul futuro e prepara il colpo già per il mercato di gennaio: anticipata la Juventus

È stato complessivamente un avvio di stagione importante quello che ha vissuto la Roma, che ha collezionato ben 15 punti nelle prime sette giornate di campionato e ha ottenuto successi importanti anche in Conference League, dove è sempre più vicino il passaggio del turno dopo due successi su due.

LEGGI ANCHE >>> Kessie in anticipo: lo scambio per convincere il Milan

La società giallorossa intanto pensa anche al calciomercato ed è pronta a battagliare con la Juventus per soffiare un obiettivo. Il club allenato da Jose Mourinho vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo e nel mirino ci sarebbe Denis Zakaria, calciatore classe 1996 di proprietà del Borussia Monchengladbach.

LEGGI ANCHE >>> Ribaltone a centrocampo: scambio Juventus-Milan nel 2022

Calciomercato Roma, obiettivo Zakaria subito: beffata la Juventus

Il mediano ha iniziato molto bene questa stagione ma ha un contratto in scadenza nel 2022 e per questo presto potrebbe lasciare il club tedesco. La Juventus lo segue da tempo ma la Roma, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, potrebbe effettuare un assalto immediato già a gennaio per anticipare la concorrenza e assicurarsi subito le prestazioni del classe 1996.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa al dopo Alex Sandro: cash più contropartita

Per lui già due reti in questo avvio di stagione in Bundesliga dopo aver disputato cinque partite.