L’attaccante illumina San Siro, il Milan ci pensa: servono 35 milioni

La notte di San Siro che ha visto affrontarsi Italia e Spagna è stata illuminata da un attaccante che avrebbe attirato l’interesse del Milan

Ieri sera, dopo 37 risultati utili consecutivi, l’Italia è caduta contro la Spagna. Gli azzurri dopo l’espulsione di Bonucci e i due gol subiti, non riescono a rimontare le ‘Furie Rosse’. Doppietta di Ferran Torres che affonda l’Italia, ma a mettersi in luce è soprattutto Mikel Oyarzabal, attaccante di proprietà della Real Sociedad, che ha servito i due assist vincenti per i gol del giocatore del Manchester City.

Leggi anche >>> Milan, dal sogno scudetto all’aneddoto con Ibrahimovic: parla Tomori

La serata di ieri dunque potrebbe essere servita anche al Milan per osservare da vicino proprio Oyarzabal. Il classe 1997 sta facendo esplodere tutto il suo talento in questa stagione e la prossima estate potrebbe aprirsi l’asta per il suo acquisto, nella quale potrebbe esserci anche la società rossonera.

Oyarzabal strega il Milan: asta a partire da 35 milioni

Due assist in una serata perfetta per Mikel Oyarzabal, che si è messo in luce nella vittoria della Spagna contro l’Italia a San Siro. Proprio i padroni di casa, ovvero il Milan, potrebbero aver trovato un giocatore polivalente che sarebbe perfetto per Stefano Pioli, visti i diversi ruoli che può ricoprire nella zona offensiva.

Leggi anche >>> Mossa del Milan e la richiesta choc della Fiorentina: Juve, addio Vlahovic

Per Oyarzabal, classe 1997 con contratto fino al 2024 con la Real Sociedad, nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe aprirsi una vera e propria asta a cui potrebbe partecipare anche il Milan. Il valore dell’attaccante spagnolo si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro, ma bisognerà fronteggiare un’ampia concorrenza.