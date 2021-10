Milan, dal sogno scudetto all’aneddoto con Ibrahimovic: parla Tomori

Una grande intuizione di mercato e una garanzia per Pioli: Tomori parla del suo arrivo al Milan, tra obiettivi e un rapporto speciale con Ibrahimovic

Il Milan ha iniziato con il piede giusto la stagione. La squadra di Pioli è giunta alla sosta come seconda forza del campionato, a soli due punti dal Napoli capolista. Il successo contro l’Atalanta nell’ultima giornata ha certificato la bontà del progetto rossonero, nell’anno del ritorno in Champions League. Tra i protagonisti della rosa c’è anche Fikayo Tomori, riscattato dal Chelsea e perno della difesa.

Il giocatore ha riconquistato anche la maglia della nazionale ed è tra i convocati dell’Inghilterra per le partite contro Andorra ed Ungheria, entrambe valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022. Tomori ha parlato in conferenza stampa, spendendo parole di ringraziamento nei confronti del Milan: “Tutti conoscono la grandezza di questo club. Sento il peso della maglia e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio“.

Milan, le parole di Tomori su Ibrahimovic

Sette presenze su sette in campionato e la voglia di fare bene anche in questa stagione: “Mi sto divertendo, stiamo andando bene in tutte le competizioni. Possiamo rimanere in alto. Voglio impressionare Maldini: avere una leggenda come lui è sicuramente una bella cosa ed un grande aiuto”. Tomori fa dell’aggressività uno dei punti di forza, ma il primo cartellino giallo lo ha preso solo contro l’Atalanta.

Il difensore ha chiuso poi l’intervista con un pensiero su Zlatan Ibrahimovic, da poco 40enne: “Mi ha dato una grande mano, soprattutto con la lingua. Incoraggia tutti, è un vero leader“. Infine racconta un aneddoto: “Mi ricordo che abbiamo fatto una partita di foot-golf e io ero nella sua squadra. Ogni volta mi ripetevo: “devo essere sicuro di essere al meglio”.