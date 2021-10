Il Psg gioca d’anticipo per il bomber: intreccio con Juventus e Milan

Il Psg prova a inserirsi nella corsa all’attaccante e per anticipare la concorrenza è pronta a sacrificare un giocatore

L’attacco formato da Messi, Neymar e Mbappé è potenzialmente uno dei più forti della storia del calcio e il Paris Saint-Germain ha costruito una squadra stellare a supporto del trio. La convivenza dei tre tenori, però, potrebbe essere destinata a durare soltanto fino a giugno. Infatti, il fuoriclasse francese, che già in estate era stato a un passo da lasciare Parigi, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 e in estate potrebbe approdare al Real Madrid. Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, proprio per questa ragione starebbe già pianificando un colpo di calciomercato per il futuro e il bomber sul suo taccuino sarebbe Dusan Vlahovic.

Il Psg piomba su Vlahovic: Icardi torna di moda per Juventus e Milan

I parigini, dopo le parole di Commisso, che ha ufficializzato la volontà del serbo di non rinnovare con la Fiorentina, vogliono anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei maggiori talenti in circolazione. Per fare posto in squadra al ventunenne, però, dovrebbero cedere Mauro Icardi e l’argentino è da tempo un pallino di Juventus e Milan.

I due club di Serie A, per la verità, sono molto interessati anche a Vlahovic, ma a un eventuale rilancio del Psg non avrebbero la disponibilità economica per rispondere. La strada che porta all’argentino, invece, è più percorribile e Leonardo sarebbe disposto a concedere l’opzione del prestito del giocatore, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.