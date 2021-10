All-in Paratici per il big: super scambio a gennaio con l’Inter

Il calciomercato dell’Inter, a gennaio, può vedere un clamoroso scambio con il Tottenham: offerta per il big

La vittoria sul Sassuolo tiene l’Inter a 4 punti di distanza dal Napoli capolista. Simone Inzaghi, al termine della sosta per le nazionali, dovrà affrontare il suo passato: sul cammino dell’Inter, nel prossimo turno di Serie A, c’è la Lazio di Maurizio Sarri. Dal calcio giocato al calciomercato, per i campioni d’Italia è già tempo di pensare alle possibili prossime operazioni, già a gennaio, che possano dare una spinta alle ambizioni della squadra nerazzurra. In tal senso, è pronto a bussare alla porta dell’Inter l’ex CFO della Juventus, attualmente al Tottenham, Fabio Paratici. Il noto dirigente ha messo nel mirino uno dei suoi vecchi pallini, sin dai tempi del club bianconero, per rinforzare il centrocampo degli ‘Spurs’ nelle prime settimane di gennaio. Si tratta di Marcelo Brozovic che non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo giugno, con il club di Zhang. Una situazione di incertezza che può favorire il Tottenham nella corsa al croato, con una proposta importante già pronta da sottoporre a Marotta ed Ausilio: via allo scambio sull’asse Londra-Milano, ecco i dettagli.

Inter, Paratici vuole Brozovic: offerta per gennaio

Brozovic al Tottenham, Paratici è pronto a rischiare il tutto per tutto. Nei piani del dg degli inglesi l’idea di uno scambio alla pari (sulla base di circa 30 milioni di euro) per arrivare all’ex Dinamo Zagabria, grazie al cartellino di Tanguy Ndombele.

Il gigante francese, che piace da sempre anche alla Juventus, potrebbe dunque essere la pedina giusta per convincere l’Inter a lasciar partire Brozovic a gennaio, evitando di perderlo a zero dal prossimo 1 luglio.

5 presenze ed 1 rete per il giocatore del Tottenham (377′ in campo); Brozovic, invece ha accumulato 9 presenze e 698′ agli ordini di Inzaghi con un assist vincente.