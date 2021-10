Il Milan anticipa Juve e Inter: super colpo a parametro zero

Calciomercato Milan: occasione a parametro zero da un top club europeo. Sfida a Juve e Inter: tutti i dettagli

Quella con l’Atalanta è stata di gran lunga la miglior prestazione stagionale di Franck Kessie. L’ivoriano è tornato a guidare il centrocampo del Milan con la presenza e la solidità della passata stagione, rivelandosi un vero e proprio muro davanti alla difesa. Una prova che fa sorridere Pioli, che nonostante la situazione legata al rinnovo del contratto spera di ritrovare il miglior Kessie. La trattativa per il prolungamento, infatti, è sempre in stand-by e sembra ancora in alto mare. Maldini e Massara devono così guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto: ecco la ghiotta occasione a parametro zero da un top club europeo. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Svolta per il calciomercato del Milan: sprint da 20 milioni

LEGGI ANCHE >>> Occasione a sorpresa per Milan e Juventus: proposto il big

Calciomercato Milan, occasione Tolisso: si libera a parametro zero dal Bayern Monaco

Nei prossimi mesi si potrebbe tornare a parlare di Corentin Tolisso anche per il Milan. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e la sua avventura al Bayern Monaco sembra ormai al capolinea. Anche in questo avvio di stagione il 27enne ha giocato poco (solo 3 presenze e 131 minuti), e si è subito fermato a causa di un infortunio. Difficilmente la società bavarese ragionerà sul suo rinnovo, lasciandolo così libero a parametro zero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Il bomber intriga Juventus e Milan: ritorno in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Il Milan ripensa al terzino: possibile ritorno a gennaio

Un’importante occasione anche per le big di Serie A: anche Juventus e Inter, infatti, sono già state accostate al giocatore. La possibile perdita di Kessie potrebbe però spingere il Milan ad anticipare la concorrenza e firmare il francese a parametro zero. Staremo a vedere.