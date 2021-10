Il Milan ripensa al terzino: possibile ritorno a gennaio

Il Milan perde Florenzi e studia le possibili alternative per gennaio: ecco il piano di Maldini

Il Milan dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi per 30 giorni: oggi è arrivato l’esito sui tempi di recupero del campione d’Europa, in seguito all’intervento subito al ginocchio sinistro. La società sta studiando le alternative in vista del mercato di gennaio e non è escluso un possibile ritorno di Diogo Dalot. Il terzino portoghese si è espresso su ottimi livelli la scorsa stagione con la maglia rossonera ma in estate è tornato al Manchester United dove fino ad ora ha trovato pochissimo spazio. I rossoneri hanno provato a riscattarlo ma la richiesta dei Red Devils era troppo alta per le casse del club milanese. Maldini ha puntato su Florenzi che, però, ha dovuto subire un’operazione e infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, i rossoneri avrebbero ripreso i contatti per riportare Dalot a Milano e dare una soluzione in più a Pioli.

Il Milan ripensa a Dalot per gennaio

Attualmente l’unico vero giocatore che dà garanzie a Stefano Pioli in quel ruolo è Davide Calabria ma visti i tanti impegni serve un’alternativa di livello. Lo scorso anno Dalot aveva trovato molto spazio in Serie A e infatti accetterebbe di buon grado il trasferimento.

Il Milan sta cercando di valutare la fattibilità dell’operazione per gennaio, cercando di puntare su un prestito con diritto di riscatto. La palla passa al Manchester United.