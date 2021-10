Il procuratore si sbilancia su Nandez: beffa Inter e Roma

Tante voci di mercato attorno al futuro di Nandez: ecco le parole del suo agente

Sono tante le voci di mercato che circolano attorno al futuro di Nahitan Nandez. Il centrocampista classe ’95 ha voglia di fare il salto in una big ed è stato accostato a diverse squadre di Serie A durante il mercato estivo. In merito al futuro dell’uruguaiano è intervenuto il suo procuratore, Pablo Bentancur, a ‘CalcioNapoli24 TV’: “Giulini ha promesso sia a me che al calciatore che farà il possibile per accontentarci, affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola”.

“Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata a causa della pandemia”. L’agente del giocatore vede il Napoli tra le principali favorite per gennaio e spera che il giocatore scelga i pertenopei: “Ci sono due o tre società che vogliono Nandez a gennaio, tra cui anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro. Giuntoli lo cerca da sempre, ma non è tanto la voglia del ds, bensì la questione economica”.

“Giulini ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli. Addio in prestito o a titolo definitivo? Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”. Dalle parole del procuratore sembra certo l’addio di Nandez a gennaio ma sullo sfondo rimangono vive le piste Inter e Roma, con il Napoli in pole.