Calciomercato Juve, McKennie pedina di scambio: nuovo centrocampista a gennaio

Calciomercato Juve: McKennie non convince Allegri e potrebbe diventare una pedina di scambio a gennaio. Il possibile affare: tutte le cifre e i dettagli

Tra i giocatori della Juventus che più hanno pagato il cambio di panchina da Pirlo ad Allegri c'è sicuramente Weston McKennie. Il centrocampista americano, già riscattato dallo Schalke 04, ha vissuto una buona prima stagione in bianconero conclusa con 6 gol e 3 assist. In questo avvio il 23enne è invece in evidente difficoltà nei nuovi schemi del tecnico toscano. Il giocatore sembra spesso disorientato e, specialmente nell'ultima partita contro il Torino, piuttosto impreciso e disordinato. McKennie è diventato a tutti gli effetti un'alternativa a centrocampo e in estate si è già parlato di uno suo possibile addio. L'americano è considerato cedibile dalla società e potrebbe essere anche sfruttato come pedina di scambio. Ecco il possibile affare nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Juve, possibile assalto a Bruno Guimaraes: carta McKennie

A gennaio la dirigenza bianconera potrebbe così cercare una soluzione per McKennie, anche intavolando uno scambio per un nuovo centrocampista più adatto alle esigenze di Allegri. Tra i nomi accostati c'è anche quello di Bruno Guimaraes: il brasiliano è una delle colonne del Lione e sta impressionando per la continuità nelle prestazioni. La Juventus potrebbe così pensarci già a gennaio offrendo il cartellino di McKennie (valutato circa 35 milioni di euro) più un conguaglio di circa 10 milioni. Il club francese valuta infatti il 23enne circa 45 milioni.

Inoltre, il brasiliano, assistito dallo stesso agente di Kaio Jorge, è in possesso del passaporto spagnolo e non andrebbe ad occupare un posto da extra-comunitario. Un possibile anticipo anche sull’Inter, che segue il giocatore ormai da un anno. Occhi puntati, dunque, anche su Bruno Guimaraes in casa bianconera.