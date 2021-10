Pressing Juve su Vlahovic: ecco la chiave, scambio più cash

La Juventus vuole arrivare a prendere Vlahovic nel prossimo calciomercato estivo. I bianconeri sono pronti a inserire una contropartita nella trattativa

La Juventus, con le tre partite consecutive vinte in campionato e con il successo sul Chelsea, sembra essersi rimessa in carreggiata. L’attacco bianconero nelle ultime uscite è stato privo di punti di riferimento, date le assenze per infortunio di Dybala e Morata, e l’esperimento di Massimiliano Allegri ha prodotto i suoi effetti. Alla lunga, però, un centravanti che garantisca molti gol diventa necessario per una squadra che vuole lottare per il vertice e Morata e Kean non sembrano due bomber da venti gol a campionato. Per questo la Juventus, nel prossimo calciomercato estivo proverà in tutti i modi a prendere una punta. Vlahovic resta la prima opzione per i dirigenti della Juventus.

Kulusevski la carta della Juve per arrivare a Vlahovic

Pavel Nedved e Federico Cherubini, vogliono portare a Torino il serbo. La Fiorentina, però, valuta il calciatore 60 milioni di euro e vorrebbe rinnovare il contratto del ventunenne, in scadenza nel 2023, per aumentarne il prezzo del cartellino e per evitare altre operazioni alla Chiesa.

Un accordo per il prolungamento, però, sembra difficile a oggi e la Juventus, sarebbe disposta a sacrificare Kulusevski, valutato 40 milioni di euro dalla società, per abbassare il costo dell’operazione. Lo svedese non entusiasma Allegri, mentre sarebbe, per talento e giovane età, un giocatore ideale per i viola.