Sanchez scontento: scambio a gennaio e ritorno al passato per l’Inter

Alexis Sanchez potrebbe chiedere la cessione a gennaio: l’Inter pensa allo scambio con la big

L’Inter sembra aver trovato la giusta sinergia di squadra. Simone Inzaghi si è calato perfettamente nella parte e ha già stretto un legame importante con i calciatori, sia i vecchi che i nuovi; ha ridato spazio a giocatori come Vecino e Vidal e ha fatto inserire i nuovi acquisti all’interno del suo sistema. In questo processo sicuramente la nota stonata è Alexis Sanchez che fino a questo momento della stagione ha trovato pochissimo spazio e il suo malcontento sé venuto a galla in maniera concreta nell’ultima gara contro il Sassuolo in cui il cileno si aspettava di entrare in campo, aspettativa che poi è stata disattesa. Il suo malumore potrebbe essere un campanello d’allarme non indifferente in vista del mercato di gennaio dove il giocatore potrebbe chiedere la cessione. Per l’Inter il contributo di Sanchez è molto prezioso ma l’arrivo di Correa ha inevitabilmente cambiato le gerarchie in attacco rispetto alla scorsa stagione.

Scambio Sanchez-Coutinho a gennaio: ecco le prospettive

L’Inter deve garantire a Sanchez un ingaggio annuo di circa 7 milioni di euro che pesa molto a bilancio. L’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di tentare uno scambio a gennaio con il Barcellona che preveda il trasferimento del cileno in Catalogna e quello di Philippe Coutinho a Milano che, però, ha un ingaggio di circa 8,5 milioni di euro ma anche un età più giovane rispetto al Niño Maravilla. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe diventare uno scambio secco in prestito senza nessun conguaglio monetario.

Per entrambi si tratterebbe di un ritorno al passato: Sanchez tornerebbe ad indossare una delle maglie con cui si è espresso meglio in carriera, Coutinho indosserebbe nuovamente la maglia che lo ha fatto conoscere al grande calcio.